موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة الثامنة بالدوري
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
سمير أبو الخير.. الاحتلال يزعم اغتيال نائب رئيس استخبارات حماس في غزة

حماس
حماس
ناصر السيد

زعم جيش الاحتلال اليوم الجمعة أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال نائب رئيس الاستخبارات العسكرية لحركة حماس من كتيبة البريج التابعة له شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن القيادي في حماس سمير محمود يوسف أبو الخير، كان متورطاً في تنفيذ هجمات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وقد قُتل بعد أن وجهت القوات طائرة سلاح الجو إلى موقعه، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأشار إلى أن عشرة مقاومين استشهدوا في غزة منذ يوم الخميس كما عثر جيش الاحتلال على أسلحة ودمر البنية التحتية التي كانت حماس تستخدمها.

ويواصل جيش الاحتلال توسيع سيطرته على مدينة غزة وقد تم تفكيك أكثر من 20 مبنىً تُستخدم كبنية تحتية لفصائل المقاومة، بما في ذلك نقاط مراقبة.

وهددت حماس يوم الخميس بأنها لن تعيد أيًا من الرهائن، أحياءً أم أمواتاً.

ونقلت شبكة CNN عن حركة حماس قولها: "أسراؤكم موزعون على أحياء مدينة غزة، ولن نخشى على حياتهم طالما قرر نتنياهو قتلهم".

