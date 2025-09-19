سمير أبو الخير.. الاحتلال يزعم اغتيال نائب رئيس استخبارات حماس في غزة

زعم جيش الاحتلال اليوم الجمعة أن سلاح الجو الإسرائيلي اغتال نائب رئيس الاستخبارات العسكرية لحركة حماس من كتيبة البريج التابعة له شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن القيادي في حماس سمير محمود يوسف أبو الخير، كان متورطاً في تنفيذ هجمات ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي وقد قُتل بعد أن وجهت القوات طائرة سلاح الجو إلى موقعه، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

وأشار إلى أن عشرة مقاومين استشهدوا في غزة منذ يوم الخميس كما عثر جيش الاحتلال على أسلحة ودمر البنية التحتية التي كانت حماس تستخدمها.

ويواصل جيش الاحتلال توسيع سيطرته على مدينة غزة وقد تم تفكيك أكثر من 20 مبنىً تُستخدم كبنية تحتية لفصائل المقاومة، بما في ذلك نقاط مراقبة.

وهددت حماس يوم الخميس بأنها لن تعيد أيًا من الرهائن، أحياءً أم أمواتاً.

ونقلت شبكة CNN عن حركة حماس قولها: "أسراؤكم موزعون على أحياء مدينة غزة، ولن نخشى على حياتهم طالما قرر نتنياهو قتلهم".