المستشار الألماني: لا نرى في الاعتراف بدولة فلسطينية أمرا مطروحا للنقاش حاليا

أفادت وكالة رويترز، بأن الدولة الألمانية ستتخذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستدعم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على دولة الاحتلال قبل اجتماع التكتل في كوبنهاجن في أكتوبر القادم.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال حديثه إلى جوار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، أن إجراءات دولة الاحتلال في غزة لا تتناسب مع أهدافها المعلنة، لكن ألمانيا لا تتفق مع الرأي القائل بأنها تصل لمستوى الإبادة الجماعية.

وأضاف قائلا: ألمانيا لا ترى في الاعتراف بدولة فلسطينية أمرا مطروحا للنقاش حاليا.

وتابع ميرتس: “سنتوصل إلى رأي نهائي للحكومة الألمانية بشأن هذه القضايا التي تحتاج الآن إلى حل على المستوى الأوروبي خلال الأيام المقبلة”.

وختم تصريحاته: “سنناقش هذه القضايا مرة أخرى الأسبوع المقبل على مستوى مجلس الوزراء الاتحادي. أفترض أنه سيكون لدينا بعد ذلك موقف في اجتماع المجلس غير الرسمي في أول أكتوبر في كوبنهاجن والذي ستدعمه الحكومة الألمانية بأكملها أيضا”.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء تعليق ترتيب تجاري بشمل صادرات إسرائيلية بنحو 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) بسبب حرب غزة على الرغم من أن الإجراء لا يحظى حاليا بدعم كاف بين دول الاتحاد الأوروبي لإقراره.