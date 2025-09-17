وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، التزام بلدانهم الراسخ بضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، مشددين على أهمية استعادة الثقة والامتثال الكامل للاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الألماني “يوهان فادفول”، في تصريح صحفي اليوم، إن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترى نفسها ملزمة بضمان عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية أبدا"، مضيفا أن الحكومة الألمانية "تتوقع من إيران أن تعيد بناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتسمح بتفتيش منشآتها النووية دون قيود".

من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية “إيفيت كوبر”، أنها ونظراءها الأوروبيين أجروا محادثة مع وزير خارجية إيران، تم خلالها "تأكيد المخاوف الجادة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مشيرة إلى أن "المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، لكن إيران لم تتخذ حتى الآن خطوات جدية لتفادي إعادة فرض العقوبات".

وأضافت “كوبر”: "نحن بحاجة إلى إجراءات ملموسة من إيران تظهر نيتها في الالتزام بتعهداتها الدولية، فالكلمات وحدها لم تعد كافية".