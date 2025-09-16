ألمانيا تنتقد الاحتلال: الهجوم البري على غزة "خاطئ تماما"

انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول ، العملية الإسرائيلية الموسعة في غزة ووصفها بأنها "خاطئة تماما"، ودعا إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.

وقال واديفول: "إنّ الهجوم المتجدد على مدينة غزة... هو مسار خاطئ تمامًا". وأضاف واديفول أن برلين "أوضحت ذلك للحكومة الإسرائيلية".

وتعرضت ألمانيا لضغوط من أجل اتخاذ إجراءات ضد تصرفات إسرائيل في غزة، كما فعلت دول أوروبية أخرى.

ونظراً للمسؤولية التاريخية التي تتحملها ألمانيا تجاه إسرائيل بسبب الهولوكوست، فقد توقف كبار السياسيين الألمان، بما في ذلك المستشار فريدريش ميرز وواديفول، إلى حد كبير عن توجيه انتقادات قاسية للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة، وقالوا إن إسرائيل يجب أن تتصرف في حدود القانون الدولي.

فرضت ألمانيا، مؤقتا على الأقل، قيودا على بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الحكومة رفضت الدعوات لفرض حظر تجاري أو أنواع أخرى من العقوبات على إسرائيل.