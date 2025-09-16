قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يقاضي صحيفة نيويورك تايمز بـ15 مليار دولار بتهمة التشهير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز للمطالبة بتعويض قدره 15 مليار دولار، متهماً الصحيفة بما وصفه بـ"التشهير والافتراء الممنهج" ضده.

وقال ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" إن الصحيفة "سمح لها بالكذب وتشويه سمعتي لفترة طويلة جداً، وهذا سيتوقف الآن"، مضيفاً أن الدعوى سترفع في ولاية فلوريدا، التي تعد معقلاً للجمهوريين.

وخص ترامب بالانتقاد دعم الصحيفة لخصمته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2024، واصفاً نيويورك تايمز بأنها "لسان حال اليسار الراديكالي". وأشار إلى أن وضع التأييد لهاريس في الصفحة الأولى كان "أمراً غير مسبوق".

كما اتهم ترامب وسائل إعلام أخرى بامتلاك "نظام متطور لتغيير الوثائق والصور" من أجل تشويه صورته أمام الرأي العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها ترامب إلى مقاضاة وسائل الإعلام. ففي عام 2021 رفع دعوى ضد الصحيفة نفسها متهماً إياها بالتآمر مع ابنة شقيقه، ماري ترامب، للحصول على سجلاته الضريبية، لكن قاضياً أمريكياً رفض الدعوى في 2023 معتبراً أنها "لا تستند إلى أساس دستوري". 

كما خسر ترامب دعوى أخرى في العام ذاته ضد شبكة سي إن إن التي اتهمها بتشبيهه بأدولف هتلر، حيث رفضت المحكمة الفيدرالية المطالبة بتعويض قدره 475 مليون دولار.

ويعكس إعلان ترامب الأخير استمرار مواجهته مع ما يسميه “الإعلام المنحاز لليسار”. ولم تصدر صحيفة نيويورك تايمز حتى الآن تعليقاً رسمياً على الدعوى الجديدة.

