منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال

أعلنت المفوضية الأوروبية أن مفوضيها سيعتمدون حزمة من التدابير ضد دولة الاحتلال يوم غد، الأربعاء، بما في ذلك تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن برلين لن توافق "في الوقت الحالي" على مقترح المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وقال فاديفول، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، إن مقترح عقوبات المفوضية الأوروبية يتطلب تمرير دعم "الأغلبية المؤهلة" في مجلس الدول الأعضاء، أي موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، والتي تُمثل مجتمعة ما لا يقل عن 65% من سكان الدول الأعضاء المشاركة، ولم يتبقَّ سوى دعم من ألمانيا وإيطاليا.

فيما أيدت جميع الدول الكبرى الأخرى في الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأصغر، هذا الإجراء العقابي، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأكد فاديفول أن التعليق المقترح للتعاون مع إسرائيل في إطار برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون يوروب" هو إجراء لن يكون له على الأرجح أي تأثير على عملية صنع القرار السياسي، أو على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحًا أن ألمانيا لذلك غير مقتنعة تمامًا بهذه المقترحات.

وأضاف الوزير أن ألمانيا "بدلا من ذلك، تفرض قيودًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأعتقد أن هذا إجراء مُحدّد الهدف، وهو بالغ الأهمية والضرورة"، لافتا إلى أن هذا الإجراء يمس تحديدًا التدخل العسكري.