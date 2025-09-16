أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على الاجتياح البري الإسرائيلي لـ غزة



أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا واسعا على مدينة غزة يشكل تصعيدا خطيرا يهدد حياة الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال أبو ردينة في تصريحات له : الدعوات الإسرائيلية الداعية إلى "إحراق غزة" و"إعادة احتلالها" هي جرائم حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي.

وقال أبو ردينة: نحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يجبر آلاف المواطنين على النزوح من المناطق التي نزحوا إليها أصلا في خطوة تهدف إلى تهجيرهم وهو ما رفضناه ونرفضه وحذرنا منه.

وأضاف أبو ردينة: سيؤدي هذا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار الذي تعانيه المنطقة جراء هذه السياسات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة.

وختم أبو ردينة: نطالب الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها وعدم تشجيع الاحتلال على التمادي في عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني وإجباره على الوقف الفوري لهذه الحرب الدموية والامتثال للقرارات الدولية الداعية إلى وقف الحرب وإدخال المساعدات والانسحاب الفوري من قطاع غزة.

