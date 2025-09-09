الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة

أدانت فلسطين، الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن الاعتداء الإسرائيلي يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت، أن الاستمرار في سياسة التصعيد ستكون له تداعيات على العالم أجمع.

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم بوقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.