العراق: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيد من التوتر

أدان العراق، الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية العراقية، إن الاعتداء الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة وأراضي دولة قطر.

وأضافت الخارجية العراقية، أن الاعتداء الإسرائيلي يعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيد من التوتر والتصعيد.



وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.