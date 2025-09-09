قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
مكتب نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية مستقلة تماما
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
وسائل إعلام قطرية: استشهاد نجل رئيس حركة حماس ومدير مكتبه في الهجوم على الدوحة
الإمارات: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف قطر
فيفا: مصر على أعتاب مونديال 2026 .. وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو
نتنياهو: تابعت العملية ضد قادة حماس بقطر لحظة بلحظة من مقر سلاح الجو في تل أبيب
الداخلية القطرية: الأصوات التي سمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس
حماس: نجاة وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة من هجوم إسرائيلي
نائب: الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في قطر انتهاك خطير للقانون الدولي

النائب عمرو القطامي
ماجدة بدوى

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفد حركة حماس في دولة قطر يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتعديًا صارخًا على سيادة دولة عربية مستقلة، مؤكدًا أن ما جرى يعد تجاوزًا غير مقبول لكل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

تابع القطامي:" هذا الاعتداء يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة" ، مشددًا على أن استهداف وفد سياسي داخل أراضي دولة عربية يكشف عن حجم الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين الدولية وحقوق الدول ذات السيادة.

وأدان عضو مجلس النواب الممارسات الإسرائيلية التي وصفها بـ"العدوانية"، محذرًا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على الأمن الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة إلى التحرك العاجل لردع إسرائيل ووقف تجاوزاتها المتكررة.

وأضاف القطامي، أن ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار للدول العربية والإسلامية لتعزيز التنسيق المشترك ووحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف حقيقة شكوى أولكساندريا الأوكراني ضد الزمالك

وزير الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تستعد لتنفيذ قمة الشمول المالي والرقمي جيل 2030 بالمركز الأوليمبي بالمعادي

الكرة الذهبية - فينيسيوس جونيور

ريال مدريد يصدم فرانس فوتبول قبل حفل الكرة الذهبية

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

