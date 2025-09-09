نائب: الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس في قطر انتهاك خطير للقانون الدولي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفد حركة حماس في دولة قطر يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتعديًا صارخًا على سيادة دولة عربية مستقلة، مؤكدًا أن ما جرى يعد تجاوزًا غير مقبول لكل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية.

تابع القطامي:" هذا الاعتداء يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة" ، مشددًا على أن استهداف وفد سياسي داخل أراضي دولة عربية يكشف عن حجم الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين الدولية وحقوق الدول ذات السيادة.

وأدان عضو مجلس النواب الممارسات الإسرائيلية التي وصفها بـ"العدوانية"، محذرًا من خطورة استمرار هذه الانتهاكات على الأمن الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة إلى التحرك العاجل لردع إسرائيل ووقف تجاوزاتها المتكررة.

وأضاف القطامي، أن ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار للدول العربية والإسلامية لتعزيز التنسيق المشترك ووحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.