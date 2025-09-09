هيئة البث الإسرائيلية: الجيش انتظر عودة قيادات حماس من تركيا لاستهدافهم في قطر

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش انتظر عودة قيادات حماس من تركيا لاستهدافهم في قطر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وفي وقت سابق، أكد مصدر قيادي في حماس، نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم بوقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.