وزير مالية الاحتلال يرحب باستهداف قادة حماس في قطر

رحب وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالعملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قيادات بارزة في حركة حماس، والتي طالت مواقع في العاصمة القطرية الدوحة، من بينهم خليل الحية، وزاهر جبارين، وخالد مشعل.

وقال سموتريتش في بيان له: "لقد اتخذنا قرارا صائبا، وتم التنفيذ على أكمل وجه. لن يتمتع الإرهابيون، ولن يتمتعوا، بحصانة من يد إسرائيل الطويلة في أي مكان في العالم".

وتأتي تصريحات سموتريتش بعد تهديدات علنية أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، خلال الأيام الأخيرة، ضد قادة حماس في الخارج.

وصرح زامير عصر الأحد، عقب إعلان اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة، قائلا: "معظم قادة حماس قد قضي عليهم، واليد لا تزال ممدودة. معظم من تبقى من قادة حماس موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضًا".

وأضاف زامير: "يعمل الجيش الإسرائيلي هجوميا، بمبادرة وتفوق عملياتي في جميع المجالات وفي جميع الأوقات. هذه الخطوة تنضم إلى سلسلة من الهجمات المهمة التي يشنها الجيش في اليمن ولبنان وسوريا وغيرها من الساحات. نحن نفاجئ، نبادر، ونصل إلى كل هدف لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".