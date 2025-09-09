نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر

أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بأشدّ العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن هذا الاعتداء لا يقلّ فظاعةً عن الجرائم المرتكبة في غزة.

وجاءت تصريحات الشيخ عقب الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة حركة حماس في الدوحة، والتي تسبّبت بانفجارات سُمعت في أنحاء المدينة وغطّت السماء بالدخان الأسود، فيما لم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.

ووصفت قطر الهجوم بأنه “واحد من أكثر الأعمال الإجرامية جبنًا” و”انتهاك صارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية” وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

وفي هذا السياق، أعرب حسين الشيخ في تصريح رسمي عن تضامنه الكامل مع دولة قطر قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن ما حدث يُعدّ “جريمة لا تغتفر” وخطوة غير مسبوقة تُهدّد عملية السلام ومساعي التوسط التي تبذلها الدوحة وغيرها من الأطراف لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق وقف إطلاق النار.

وشدّد الشيخ على أن الاعتداء على دولة عربية ذات سيادة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومرفوضًا رفضًا باتًا من القيادة الفلسطينية، التي ترجو من المجتمع الدولي إعادة الأمور إلى نصابها، ووقف التصعيد؛ دفاعًا عن الاستقرار وأمن المنطقة.

وتابع الشيخ أن هذا الاعتداء الإسرائيلي يأتي في وقت حساس جدًا، إذ يتهدّد ملف التهدئة وحلّ النزاع مشروع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. داعيًا إلى التكاتف العربي والدولي لمواجهة هذا التوسع العدواني الذي قد يقوّض جهود الحلّ السياسي، وفقا لـ فايننشال تايمز.

واختتم الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن “وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات، وعودة السلطة الفلسطينية إلى أداء دورٍ حقيقي في القطاع، هي الخطوات العاجلة التي يمكن أن تقود نحو تخفيف معاناة شعبنا، وإنهاء هذه الحملة العدوانية”.