إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين

أفاد إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير، أنه تم مهاجمة قيادة حماس في قطر بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين وننتظر النتائج، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن "مسئول إسرائيلي" أن "الانفجارات في الدوحة كانت عملية اغتيال دقيقة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس".