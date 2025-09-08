قطر تحث حماس على قبول الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

شجع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قادة حماس على قبول الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة.

في جهد دبلوماسي، حث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، القادة السياسيين لحماس على النظر بجدية في الاقتراح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة.

وجرت المناقشات في الدوحة، حسبما أكد مسؤول مطلع على المحادثات، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأكد بن عبد الرحمن على أهمية الرد الإيجابي على المبادرة الأمريكية، التي تهدف إلى إحلال السلام والحلول الإنسانية في المنطقة وتم نقل هذه الرسالة عبر وسطاء يأملون في التوصل إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف المعنية.

في غضون ذلك، أقرت حماس بتلقيها عدة مقترحات من ممثلي الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وتقوم الحركة بمراجعة هذه المقترحات بشكل نشط وتتواصل مع الوسطاء بشأن سبل مواصلة تطوير هذه الأفكار وتنفيذها من أجل تحقيق السلام الدائم.