ارتفاع حصيلة هجوم القدس إلى 10 قتلى إسرائيليين

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن عدد القتلى الإسرائيليين في هجوم القدس ارتفع إلى 10 واصفة الحدث بـ"اليوم الدموي".

وقُتل 10 إسرائيليين، عندما أطلق مسلحون النار على محطة حافلات في القدس صباح الأحد.

وصل المسلحان، وهما فلسطينيان من سكان الضفة الغربية، إلى مفترق راموت بعد الساعة العاشرة صباحًا بقليل - وفقًا لبعض التقارير، بالسيارة - وأطلقا النار على أشخاص كانوا ينتظرون في محطة الحافلات، وعلى حافلة كانت قد توقفت هناك للتو.

يُعد هذا المكان، الواقع بالقرب من عدة أحياء يهودية متشددة، من أكثر تقاطعات القدس ازدحامًا، وغالبًا ما يكون مكتظًا بالأشخاص الذين ينتظرون الحافلات، والمسافرين على الطريق، والمشاة، وغيرهم.