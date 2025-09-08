المبعوثة الأممية تطلع السفراء الأوروبيين على جهود تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا

أطلعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على جهودها مع جميع الاطراف الليبية للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا.



وقال رئيس بعثة الأتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو ، في تدوينة عبر منصة (إكس)، اليوم الإثنين ، إن تيتيه أطلعت سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، بمن فيهم سفراء الدول الأوروبية ، خارج ليبيا خلال اجتماعهم الشهري ، على جهودها الحثيثة مع جميع الأطراف الليبية المعنية والمؤسسات والمجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد للمضي قدمًا في خارطة طريقها السياسية وقيادة البلاد نحو انتخابات وطنية لتوحيد المؤسسات وإعادة الشرعية إليها.



وأكد أورلاندو انضمام سفراء الاتحاد إلى دعوة تيتيه لجميع الأطراف في طرابلس برفض استخدام القوة، وحل الخلافات سلميًا بدعم من البعثة الأممية.



وأشار إلى تلقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رسالة دعم قوية من السفراء، الذين سيتابعون التطورات وردود الفعل الليبية عن كثب خلال الأسابيع الحاسمة المقبلة.