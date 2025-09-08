قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات والمجر تبحثان سبل توسيع العلاقات التجارية

الإمارات والمجر تبحثان سبل توسيع العلاقات التجارية
الإمارات والمجر تبحثان سبل توسيع العلاقات التجارية
أ ش أ

بحث وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، مع وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، سبل توسيع العلاقات التجارية وتعزيز شراكات القطاع الخاص التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين.


وأكد الزيودي أن البلدين لديهما رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين القطاع الخاص بما يوفر فرصاً واعدة للتعاون ويعزز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن هذه الرؤية المشتركة انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت التجارة غير النفطية 793.7 مليون دولار في عام 2024، وتجاوزت 434.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة بلغت 29.4% على أساس سنوي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي العاصمة المجرية بودابست وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو العلاقات التجارية شراكات القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.. صور

احتفالية المولد النبوي بنادي قضاة مصر

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان احتفالية المولد النبوي بنادي قضاة مصر

الدكتور أحمد كريمة

ردًا على عمرو أديب.. أحمد كريمة: لا يوجد أدوية تطيل العمر وآجال العباد بيد الله

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد