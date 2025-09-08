الإمارات والمجر تبحثان سبل توسيع العلاقات التجارية

بحث وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، مع وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، سبل توسيع العلاقات التجارية وتعزيز شراكات القطاع الخاص التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين.



وأكد الزيودي أن البلدين لديهما رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين القطاع الخاص بما يوفر فرصاً واعدة للتعاون ويعزز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن هذه الرؤية المشتركة انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت التجارة غير النفطية 793.7 مليون دولار في عام 2024، وتجاوزت 434.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة بلغت 29.4% على أساس سنوي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).