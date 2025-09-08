خطر محتمل بمطار هيثرو.. إخلاء مبنى للركاب وخدمات الطوارئ في الموقع

أخلت السلطات البريطانية مبنى ركاب في مطار هيثرو، بسبب حادث مواد خطرة محتمل تتعامل معه خدمات الطوارئ في المطار.

وصرح متحدث باسم مطار هيثرو: "أُغلقت منطقة تسجيل الوصول في المبنى رقم 4 وأُخليت، بينما تستجيب خدمات الطوارئ لحادث"، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية.

ووجه رسالة للمتواجدين في المطار قائلا "نطلب من المسافرين عدم التوجه إلى المبنى رقم 4، ونقدم الدعم للمتواجدين في الموقع. جميع المباني الأخرى تعمل كالمعتاد. سنوافيكم بمزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".

وصرح متحدث باسم فرقة إطفاء لندن: "يستجيب رجال الإطفاء لحادث مواد خطرة محتمل في مطار هيثرو".

تم نشر فرق متخصصة لتقييم موقع الحادث، وإخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي ريثما يستجيب رجال الإطفاء".

أظهرت صورٌ نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من سيارات الإسعاف خارج مبنى الركاب رقم 4 في المطار.

أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية أن القطارات لم تتوقف في مبنى الركاب رقم 4 بمطار هيثرو بسبب "تعامل خدمات الطوارئ مع حادث".