صباح أسود على تل أبيب .. مقتــ.ـل جنود الاحتلال حرقا داخل مدرعتهم شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال اليوم الاثنين مقتل أربعة جنود إسرائيليين من سلاح المدرعات في شمال قطاع غزة.

وكشف جيش الاحتلال عن الجنود الأربعة المقتولين وهم الرقيب أول أوري لاميد، 20 عامًا، من تل موند، والرقيب غادي كوتال، 20 عامًا، من كيبوتس أفيكيم، والرقيب أميت أرييه ريغيف من موديعين-مكابيم-رعوت، هي أسماء الجنود الذين سُمح بنشر أسمائهم.

وقالت صحيفة جيروزاليم وبتس الإسرائيلية، أن الجندي الإسرائيلي الرابع لم يسمح بنشر إسمه.

قبل الحادث بقليل، في الساعة الخامسة صباحًا، عادت قوات الكتيبة إلى موقعها من عمليات ليلية في المنطقة، وبحلول الساعة السادسة صباحًا، كان الجنود في حالة تأهب فجري، حيث أجرى القادة تقييمًا للوضع.

وأضافت الصحيفة أنه حوالي الساعة السادسة صباحًا، وصلت خلية تضم ثلاثة مقاومين إلى أطراف الشيخ رضوان، غرب جباليا شمال غزة، بالقرب من موقع تمركز الكتيبة الخمسين التابعة للواء الناحال.

كانت الدبابة متمركزة في موقع دفاعي بالقرب من موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، واقترب "الإرهابيون" من الدبابة وأطلقوا النار على طاقمها، وفور إطلاق النار، ألقوا عبوة ناسفة داخلها من مسافة قريبة، مما أدى إلى مقتل الجنود الأربعة بداخلها.

خلال تبادل إطلاق النار اللاحق مع “الإرهابيين”، أصيب جندي من لواء الناحال بجروح متوسطة، ووفقًا للتحقيقات الأولية، لم يكن طاقم الدبابة نائمًا أثناء الحادث، وأُفيد بأنه كان متيقظًا ويُجري مسحًا للمنطقة.

بمقتل الجنود الأربعة، يرتفع عدد قتلى الجنود إلى 904 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023.