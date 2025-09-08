رئيس الوزراء الإسباني : إسرائيل لا تملك حق "إبادة شعب أعزل"‎

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين إن إسرائيل لا تملك حق "إبادة شعب أعزل"، مستشهدًا بفشل المجتمع الدولي في معالجة مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة .

وذكرت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم - نقلا عن بيدرو سانشيز ، أن حماية بلدك ومجتمعك شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال شيء آخر"، مشددًا على مسؤولية إسبانيا في بذل كل ما في وسعها لوقف "ما يعتبره المقرر الخاص للأمم المتحدة والعديد من الخبراء إبادة جماعية".

وأضافت المجلة،أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن حظرًا دائمًا على بيع الأسلحة والذخائر لإسرائيل، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى "وقف الإبادة الجماعية" في غزة ،مضيفا إنه سيُمنع السفن التي تحمل الوقود المُخصص للقوات الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الإسبانية، كما سيُمنع الطائرات المعروفة بنقلها مواد عسكرية من دخول المجال الجوي للبلاد.

وأفادت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية أن حزمة الإجراءات التي أعلنها سانشيز ستمنع الأشخاص الذين "شاركوا بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة" من دخول إسبانيا، فيما لم يوضح رئيس الوزراء كيفية تقييم مشاركتهم أو كيفية تحديد هوياتهم.

وتشمل الحزمة أيضًا قيودًا جديدة على الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى حظر شامل على المنتجات المستوردة من الأراضي المحتلة.

وذكرت المجلة، في سياق تعليق، أن سانشيز لطالما كان من أشد منتقدي العدوان الإسرائيلي على غزة في الاتحاد الأوروبي واعترف العام الماضي بالدولة الفلسطينية. لكن حزب سومار اليساري، وهو عضو صغير في حكومة سانشيز، يضغط على رئيس الوزراء الاشتراكي لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لدعم غزة.

واحتفلت يولاندا دياز، زعيمة حزب سومار ونائبة رئيس الوزراء، اليوم الاثنين باعتماد الإجراءات الجديدة، لكنها حثت سانشيز على المضي قدمًا وسحب سفير إسبانيا من تل أبيب.

فاطم/س.ع