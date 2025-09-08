قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسباني : إسرائيل لا تملك حق "إبادة شعب أعزل"‎

رئيس الوزراء الإسباني : إسرائيل لا تملك حق "إبادة شعب أعزل"‎
رئيس الوزراء الإسباني : إسرائيل لا تملك حق "إبادة شعب أعزل"‎
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين إن إسرائيل لا تملك حق "إبادة شعب أعزل"، مستشهدًا بفشل المجتمع الدولي في معالجة مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة .
وذكرت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم - نقلا عن بيدرو سانشيز ، أن حماية بلدك ومجتمعك شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال شيء آخر"، مشددًا على مسؤولية إسبانيا في بذل كل ما في وسعها لوقف "ما يعتبره المقرر الخاص للأمم المتحدة والعديد من الخبراء إبادة جماعية". 
وأضافت المجلة،أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن حظرًا دائمًا على بيع الأسلحة والذخائر لإسرائيل، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى "وقف الإبادة الجماعية" في غزة ،مضيفا إنه سيُمنع السفن التي تحمل الوقود المُخصص للقوات الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الإسبانية، كما سيُمنع الطائرات المعروفة بنقلها مواد عسكرية من دخول المجال الجوي للبلاد.
وأفادت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية أن حزمة الإجراءات التي أعلنها سانشيز ستمنع الأشخاص الذين "شاركوا بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة" من دخول إسبانيا، فيما لم يوضح رئيس الوزراء كيفية تقييم مشاركتهم أو كيفية تحديد هوياتهم.
وتشمل الحزمة أيضًا قيودًا جديدة على الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى حظر شامل على المنتجات المستوردة من الأراضي المحتلة.
وذكرت المجلة، في سياق تعليق، أن سانشيز لطالما كان من أشد منتقدي العدوان الإسرائيلي على غزة في الاتحاد الأوروبي واعترف العام الماضي بالدولة الفلسطينية. لكن حزب سومار اليساري، وهو عضو صغير في حكومة سانشيز، يضغط على رئيس الوزراء الاشتراكي لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لدعم غزة.
واحتفلت يولاندا دياز، زعيمة حزب سومار ونائبة رئيس الوزراء، اليوم الاثنين باعتماد الإجراءات الجديدة، لكنها حثت سانشيز على المضي قدمًا وسحب سفير إسبانيا من تل أبيب.
فاطم/س.ع 

رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

ترشيحاتنا

جيتور داشينج موديل 2025

سعر جيتور داشينج موديل 2025 كسر زيرو.. سوق المستعمل

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 .. لهذا السبب

بيجو 3008 إم نيسان اكس تريل 2026

تختار إيه .. بيجو 3008 أم نيسان اكس تريل 2026

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي
تاكو لحم البقر المشوي

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد