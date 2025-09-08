قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

دماء في شوارع نيبال.. عشرات الضحايا بسبب حظر السوشيال ميديا

ناصر السيد

قُتـ.ل 19 شخصًا على الأقل في نيبال، إثر اندلاع اشتباكات بين متظاهرين والشرطة احتجاجًا على قرار حكومي بحجب 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، وإكس، ويوتيوب.

وفي العاصمة كاتماندو، اقتحم المتظاهرون السياج وأجبروا شرطة مكافحة الشغب على التراجع أثناء محاصرتها مبنى البرلمان اليوم الاثنين.

وقيل إن الشرطة في نيبال أطلقت النار على متظاهرين حاولوا اقتحام المبنى.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن الشرطة أطلقت أيضًا الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه، لكن أعدادهم كانت أقل، فلجأوا إلى داخل المجمع البرلماني طلبًا للأمان.

وهتفت الحشود "أوقفوا حظر وسائل التواصل الاجتماعي، أوقفوا الفساد لا وسائل التواصل الاجتماعي" ولوّحوا بالأعلام الوطنية.

وأفاد مسؤولون بوفاة 17 شخصًا في كاتماندو، مع استمرار الاحتجاجات الأصغر حجمًا حتى مساء الاثنين، وإصابة 145 آخرين.

وقال مسؤول الشرطة شيخار خانال إن 28 ضابط شرطة كانوا من بين الجرحى.

وقالت الشرطة إن شخصين آخرين قُتلا عندما تحولت الاحتجاجات في مدينة إيتاهاري شرقي نيبال إلى أعمال عنف.

وفي كاتماندو، دفعت الاضطرابات والاشتباكات العنيفة السلطات إلى فرض حظر تجول في أجزاء من المدينة، بما في ذلك المناطق المحيطة بالبرلمان ومقر الرئاسة.

ووُصفت مظاهرة يوم الاثنين باحتجاجات الجيل Z، وهي تشير عمومًا إلى الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1995 و2010.

وأفادت الحكومة بأن شبكات التواصل الاجتماعي تلقت إخطارات متكررة لتسجيل شركاتها رسميًا في البلاد، لكنها لم تفعل ذلك.

وصرح وزير الاتصالات والمعلومات النيبالي، بريثفي سوبا غورونغ، الأسبوع الماضي بأنه سيتم حظر هذه المنصات على الفور.

وتم تسجيل تيك توك وفايبر وثلاث منصات أخرى، وهي تعمل دون انقطاع.

