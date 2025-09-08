قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفضل البريكس.. أحمد موسي يوضح متى يتم التعامل بالجنية بدلا من الدولار
الأزهر ينتهي من تسجيل المصحف المرتل بأصوات 30 طالبًا
لهذه الأسباب.. لا تستخدم الهاتف الذكي في المطبخ أو المرحاض
لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة تمليك من الدولة؟
بث مباشر... أحمد موسي يكشف تفاصيل العملية البرية في قطاع غزة
مؤسسة أبو العينين: محو أمية أكثر من 500 ألف مواطن في اليوم العالمي لمحو الأمية
حكم الصلاة في البيت باستثناء الجمعة.. الإفتاء: لا يأثم ولكن يفوت أجرا كبيرا
المجلس الأعلى للأزهر يوافق على إنشاء جامعة الأزهر الأهلية
قبل صدور اللائحة التنفيذية.. رسوم وحالات تقنين أراضي وضع اليد بالقانون
تعرف على نتائج بطولة إيزى كارت مصر لسيارات الكارتنج.. بالصور
هل يجوز جمع الصلوات للمريض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار

قضت محكمة استئناف فيدرالية اليوم الاثنين بتأييد حكم هيئة محلفين عام 2024 ضد الرئيس الأمريكي دونلاد ترامب بتهمة التشهير، مؤكدة انه لا يمكن له الآن الادعاء بالحصانة الرئاسية للتهرب من دفع 83.3 مليون دولار كتعويضات للكاتبة إي جين كارول.

كان محامو ترامب قد أشاروا إلى حكم المحكمة العليا العام الماضي الذي ينص على أن الرئيس يتمتع بحصانة من التصرفات الرسمية للمطالبة بإلغاء التعويضات ورفضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية هذه الحجة، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البربطانية.

وكتب القضاة في رأيهم بالإجماع: "كانت التعويضات التي أصدرتها هيئة المحلفين معقولة في ضوء الوقائع الاستثنائية والفاضحة لهذه القضية".

وتألفت الهيئة من القاضيين ديني تشين، المعين من قبل باراك أوباما، وسارة آل ميريام وماريا أراوجو خان، المعينتين من قبل جو بايدن. 

وكان قرارهم بالإجماع، في مرحلة سابقة من القضية، وخلصت اللجنة أيضًا إلى أن ترامب قد تنازل عن حقه في الطعن بالحصانة الرئاسية لأنه لم يُثرها سابقًا.

وكتبت اللجنة: "نخلص إلى أن ترامب لم يُحدد أي أسباب تُبرر إعادة النظر في قرارنا السابق بشأن الحصانة الرئاسية". 

وأضافت: "إن قضية تتعلق بالملاحقة الجنائية لرئيس سابق لم تُغير القانون السائد بشأن إمكانية التنازل عن الحصانة الرئاسية". 

كان جاستن سميث، محامي ترامب، قد جادل بأن الحصانة الرئاسية "غير قابلة للتنازل"، وفقًا لموقع بوليتيكو.

ولم يُجب البيت الأبيض ولا محامو ترامب الشخصيون في القضية على الفور على طلبات التعليق. 

وأيدت الدائرة الثانية في 13 يونيو حكم هيئة المحلفين المنفصل الذي أصدرته كارول ضد ترامب في مايو 2023 بغرامة قدرها 5 ملايين دولار بتهمة تشهير مماثل واعتداء جنسي.

واتهمت كارول، البالغة من العمر 81 عامًا، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، ترامب بالاعتداء عليها حوالي عام 1996 في غرفة ملابس متجر بيرغدورف غودمان.

وأنكر ترامب ادعائها لأول مرة في يونيو 2019، قائلاً لمراسل إن كارول "ليست من النوع الذي يُناسبني" وأنها اختلقت القصة لتسويق مذكراتها "لماذا نحتاج الرجال؟".

وكرر ترامب تعليقاته في منشور على موقع "تروث سوشيال" في أكتوبر 2022، مما أدى إلى صدور حكم بتعويض قدره 5 ملايين دولار، على الرغم من أن هيئة المحلفين لم تُقرر أن ترامب اغتصب كارول.

وشملت قيمة التعويض البالغة 83.3 مليون دولار 18.3 مليون دولار تعويضات عن الضرر العاطفي والسمعة، و65 مليون دولار تعويضات عقابية.

وفي آخر استئناف له، جادل ترامب بأن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في يوليو 2024، والذي منحه حصانة جنائية كبيرة، حماه من المسؤولية في قضية كارول المدنية.

كما قال إنه تحدث عن كارول في عام 2019 بصفته رئيسًا، وأن عدم منحه الحصانة قد يُقوّض استقلال السلطة التنفيذية.

