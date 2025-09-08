الرئيس الإيراني يزور نيويورك للمشاركة في اجتماع لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سيزور نيويورك الشهر الجاري ،وذلك للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) لإيراانية .

وأكد بقائي "وفقًا للقانون، لا يحق لأمريكا تقييد سفر الوفد الإيراني إلى نيويورك ولكنها تفعل ذلك".

وتُفتتح الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا الثلاثاء، وسيتم عقد اجتماع رفيع المستوى في 22 سبتمبر الجاري،

ومن المقرر أن تُفتتح المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر وتستمر حتى يوم السبت الموافق 27 سبتمبر وتُختتم يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر .

وتأتي زيارة بزشكيان إلى نيويورك وسط تصعيد غير مسبوق في الملف النووي، إذ أعلنت الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) تفعيل آلية الزناد بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران، في خطوة تراها طهران "مسيسة".