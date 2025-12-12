غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، فصل الكهرباء، غدًا السبت، عن عدد من المناطق والقرى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة في شبكات الكهرباء.

أماكن فصل الكهرباء

وقالت الشركة، خلال بيان لها، إن المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي: متبول وتوابعها، جزء من قرية سنهور المدينة، جزء من قرية دمرو، حازق وتوابعها، الدمياطي، مجلس قروي المنشأة الكبرى وميت الديبة، مجلس قروي الوزارية، والقرى التابعة لها، منطقة المدارس، منطقة الجامع بسخا.

وأشارت الشركة إلى أن فصل الكهرباء سيكون ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.