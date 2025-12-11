الدنيا غرقانة .. محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار ببلطيم | صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال كسح مياه الأمطار بمدينة بلطيم، مؤكدًا ضرورة إجراء صيانة دورية لصفايات الأمطار لضمان سرعة تصريف المياه ومنع تجمعها في الشوارع، إلى جانب تحسين منظومة النظافة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

وفي هذا الإطار، دفعت الأجهزة التنفيذية بمدينة بلطيم بمعدات وسيارات التدخل السريع لرفع المياه أولًا بأول، بما يضمن عدم إعاقة حركة المرور وتسهيل تنقل الأهالي، وذلك تحت إشراف سند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

كلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والأجهزة المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات للتقلبات الجوية، ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد للتجهيز المبكر لأي موجات طقس غير مستقرة، مع التواجد الميداني على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وكانت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ تعرضت لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى غرق بعض الشوارع في المياه، وجرى التعامل معها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.