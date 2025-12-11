قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شراكة دولية قوية.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد إيريز الهولندي لمُتابعة مشروع الزراعة الذكية

قيادات جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

استقبل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وفدًا من جامعة إيريز الهولندية يضم كلًا من الدكتور دان ويسترك، والدكتور محمد الحسن.

جاء ذلك فى إطار مشروع رفع مهارة الطلاب فى مجال الزراعة الذكية (موبالايز) والممول من الاتحاد الأوروبى ولمدة 4 سنوات يغطى خلالها تدريب 120 طالبًا من 3 دول إفريقية وهى مصر وتونس وإثيوبيا.

وتتولى هولندا (جامعتى ماسترخت وايربز) قيادة المشروع وتوفير أماكن التدريب العملى لمدة 3 أشهر طوال إجازة الصيف، وتبلغ ميزانية المشروع مليونين وسبعمائة آلف يورو . 

وتهدف زيارة الوفد الحالية لكلية الزراعه إلى مناقشة تفاصيل خطة المشروع العام الثالث  مع فريق العمل بالمشروع من كلية الزراعة و اختيار طلاب الدفعه الثالثة من الطلاب وبرنامج الإعداد قبل السفر وتسليم شهادات التدريب لطلاب الدفعه الثانية ومناقشة فرص التعاون المشتركة بين جامعة كفر الشيخ وجامعة إيريز للعلوم التطبيقية بهولندا فى الفترة القادمة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة، والدكتور فاروق العايدي منسق المشروع، والدكتور علي الشريف منسق الأنشطة التدريبية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، بالوفد الهولندي معرباً عن بالغ سعادته بالتعاون المتبادل بين الجانبين، مشيراً الي أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالشراكات الدولية التي تسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، مؤكدا أن التدريب الدولي والاحتكاك بالخبرات الأوروبية يمثلان ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الزراعة الذكية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ما نشهده اليوم من نجاح الدفعة الثانية من طلاب كلية الزراعة هو دليل على جدية التعاون مع الجامعات الهولندية، ونحن مستمرون في دعم هذا المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل عددًا أكبر من الطلاب.

ومن جانبه، أشار الدكتور رشدي العدوي عميد كلية الزراعة، إلى أن الزيارة استهدفت متابعة تنفيذ أنشطة مشروع الزراعة الذكية مناخيًا للعام الجاري، وبحث آليات تطوير برامج التدريب العملي والميداني لطلاب كلية الزراعة، بالإضافة إلى مناقشة التوسع في فرص التدريب الخارجي والداخلي، واستعراض مؤشرات أداء الطلاب المشاركين في البرنامج.

وأوضح الدكتور فاروق العايدي، منسق المشروع، أن اللقاء شهد تسليم شهادات التدريب الدولي للطلاب الذين أنهوا برنامجًا تدريبيًا متكاملًا استمر لمدة 6 أشهر؛ 3 أشهر داخل مصر تلتها 3 أشهر من التدريب العملي في الشركات الهولندية العاملة في مجال الإنتاج النباتي، وهو ما يعكس قوة الشراكة بين الجانبين وحرص الجامعة على إتاحة فرص تدريب دولية عالية المستوى.

وأوضح الدكتور علي الشريف منسق الانشطة التدريبية، أن هذه المجموعة تُعد الدفعة الثالثة من طلاب المشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ حاليًا اختيار دفعة جديدة للعام الثالث، بما يضمن استمرارية البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

وأعرب وفد جامعة إيريز عن تقديرهم لجهود جامعة كفر الشيخ، مؤكدين أن هذا التعاون مثمر وواعد، مشيدين بمستوى الجدية والكفاءة لدى الطلاب والجامعة.

 وأشار الوفد إلى أن هذا المشروع يشكل نموذجًا حقيقيًا للتعاون الأكاديمي الفعّال بين مصر وهولندا، متطلعين إلى تعزيز التعاون في السنوات المقبلة وتوسيع البرامج التدريبية لتشمل مجالات أوسع من الزراعة الذكية مناخيًا.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ

