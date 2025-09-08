القادم أعنف.. نتنياهو يعلن انطلاق "العملية الأقوى" في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى غرفة قيادة سلاح الجو، أن قواته دمرت 50 برجًا في مدينة غزة خلال يومين فقط، مؤكدًا أن هذه الخطوة "مجرد بداية" لعملية أوسع.

وقال نتنياهو في تصريحاته: "تعليماتي واضحة: محاربة أوكار الإرهاب بكل قوة. لقد أخلينا السكان من عدة مخيمات لاجئين ودمرنا البنى التحتية هناك، وسنفعل الشيء نفسه في باقي المواقع".

وأضاف: "كما وعدت قبل أيام، نحن نواصل تدمير أبراج الإرهاب في غزة، وما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية العملية القوية، تمهيدًا للتصعيد البري داخل المدينة"، موجّهًا تحذيرًا إلى سكان غزة بالقول: "لقد أُعذر من أنذر.. اخرجوا من هناك".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مبانٍ في غزة، بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن "إعصارًا قويًا سيضرب سماء مدينة غزة اليوم، وستهتز أسطح أبراج الرعب".

وفي الأيام الأخيرة، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مباني شاهقة في مدينة غزة، زعم أن حماس تستخدمها لشن عمليات ضد القوات، بعد تحذير السكان من الفرار. واليوم الاثنين أيضًا، أصدر الجيش تحذيرًا لأحد هذه المباني، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.