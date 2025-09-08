تنياهو: سنلاحق ونعتقل كل من ساعد في تنفيذ هجوم "راموت" شمالي القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم /الاثنين/، إن إسرائيل في حرب مكثفة على عدة جبهات وأنه رغم وجود ما وصفه بالـ "نجاحات" في مواجهة الهجمات، "إلا أن هذا الصباح لم يكن كذلك".

وأضاف "ستعتقل كل من ساعد منفذي الهجوم ودعمهما، وسنلاحقهم أينما وجدوا، نحن في حرب متعددة الجبهات سواء في غزة أو اليمن ولبنان، ضد فصائل تقف خلفها إيران".

جاء ذلك عقب وصول نتنياهو إلى موقع عملية إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم عند مفترق راموت شمالي القدس وسط الضفة الغربية، بعد أن أجرى تقييما أمنيا مع مسؤولين أمنيين حول العملية.

وهاجم نتنياهو المحكمة العليا، على خلفية حكم قضائي بشأن توفير الغذاء الأساسي للأسرى الفلسطينيين، وقال: "المحكمة العليا - أنتم أيضا في حالة حرب.. أنتم جزء من هذه الحرب"، وهدد بعدم تخفيف ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين.

ومن جانبه، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه "سيسلح كل الإسرائيليين"، وتوعد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قائلا "لن نحسن أحوال السجون والمعتقلين".