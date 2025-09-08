الإليزيه يكشف خطوات ماكرون المقبلة بعد سقوط الحكومة الفرنسية

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، أنه سيستقبل رئيس الوزراء الفرنسي المُقال “فرانسوا بايرو”، غدا؛ لقبول استقالة حكومته.

وأضاف البيان: "سيُعيّن الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء جديد خلال الأيام القليلة المقبلة"، وقد أُحيط ماكرون علماً بنتيجة تصويت الثقة.

وكان “بايرو” قد طرح تصويت الثقة في “الجمعية الوطنية”، وربطه بالتزام بالتقشف، لكنه فشل، وسحب 364 نائباً ثقتهم به، بينما صوّت 194 نائباً فقط لصالحه.

ويُعيّن ماكرون- بصفته رئيساً للدولة- رئيس الوزراء.

ويشار إلى أن المعارضة الفرنسية، سبق أن أطاحت برئيس الحكومة السابق، في ديسمبر 2024.