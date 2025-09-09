قطر: على المجتمع الدولي تقديم الدعم لأفغانستان من أجل تحقيق السلام

قالت جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إن أفغانستان تواجه تحديات عديدة تنعكس بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والبطالة، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، والاضطرابات المناخية المتكررة، وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، واستمرار العقوبات وتجميد أصول الدولة وعودة ملايين اللاجئين الأفغان إلى البلاد.



جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي المعزز بشأن أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.



وأضافت السويدي -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية اليوم /الإثنين/- أن التصدي لهذه التحديات يحتاج إلى مواصلة تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الرامية لإعادة بناء المؤسسات الأفغانية، ووصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف الأفغانية، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام في أفغانستان وإعادة اندماجها في المجتمع الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية.



وتابعت السويدي أن دولة قطر تواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى أفغانستان، حيث أرسلت مؤخرًا خمس طائرات محمّلة بـ100 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيّره قطر للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني الشقيق جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.



وأكدت نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف حرص بلادها على إدراج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن مناقشاتها مع الأطراف الأفغانية، لا سيّما دعم وتعزيز مشاركة المرأة وضمان حقها في التعليم والعمل، وحماية حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني.

