قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاقاته في محيط رام الله
بسبب الأهلي.. ميدو يكشف حقيقة عقاب حسام حسن لمصطفى محمد
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025
عدلي القيعي: بكيت بعد أن قامت ابنتي بتأليف أغنية "بنت أبويا"
الاحتلال الإسرائيلي يقصف برج السلام وسط غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر: على المجتمع الدولي تقديم الدعم لأفغانستان من أجل تحقيق السلام

جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر
جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر
أ ش أ

قالت جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إن أفغانستان تواجه تحديات عديدة تنعكس بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والبطالة، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، والاضطرابات المناخية المتكررة، وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، واستمرار العقوبات وتجميد أصول الدولة وعودة ملايين اللاجئين الأفغان إلى البلاد.


جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي المعزز بشأن أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.


وأضافت السويدي -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية اليوم /الإثنين/- أن التصدي لهذه التحديات يحتاج إلى مواصلة تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الرامية لإعادة بناء المؤسسات الأفغانية، ووصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الحوار مع جميع الأطراف الأفغانية، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام في أفغانستان وإعادة اندماجها في المجتمع الدولي، والوفاء بالتزاماتها الدولية.


وتابعت السويدي أن دولة قطر تواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى أفغانستان، حيث أرسلت مؤخرًا خمس طائرات محمّلة بـ100 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تسيّره قطر للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني الشقيق جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.


وأكدت نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف حرص بلادها على إدراج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن مناقشاتها مع الأطراف الأفغانية، لا سيّما دعم وتعزيز مشاركة المرأة وضمان حقها في التعليم والعمل، وحماية حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني.
 

مكتب الأمم المتحدة بجنيف حماية حقوق الإنسان الأزمة الاقتصادية والبطالة الاحتياجات الإنسانية الاضطرابات المناخية المتكررة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل حبس شخص يدير كيانا تعليميا بالقاهرة

أرشيفية

حبس سائقى ميكروباص تعدوا على شخص بسبب أولوية المرور في المقطم

المتهمة

فيديوهات خادشة .. تفاصيل القبض على البلوجر بسكوتة

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد