حمص تحت القصف الإسرائيلي.. وسماع دوي انفجارات في سماء المدينة

كشفت مصادر لفضائية “العربية”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا جويا استهدف موقعا عسكريا في ريف حمص في سوريا.

وأوضحت المصادر أن مدينة حمص السورية شهدت دوي انفجار تزامنا مع تحليق الطيران.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأراضي السورية شهدت خلال العام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الاستهداف الإسرائيلي، حيث وثق المرصد نحو 95 هجومًا إسرائيليا متفرقا بين ضربات جوية وبرية، طالت مختلف المحافظات السورية.

وأضاف المرصد السوري، في تقرير نشره اليوم، أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المستودعات العسكرية والمقرات والمعدات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات تبرز استمرارًا لنمط التصعيد الإسرائيلي الذي يشهد تكرارًا وتمدداً على مدى السنوات الماضية، بهدف ضرب الترسانة العسكرية السورية، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.