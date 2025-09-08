تصادم عنيف على العشاء.. فوضى بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، يوم الاثنين، بأن التوترات بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ورئيس تمويل الإسكان بيل بولتي بلغت ذروتها خلال عشاء خاص الأسبوع الماضي، حيث شهد الحدث مواجهة حادة تضمنت تهديدات مباشرة بالاعتداء الجسدي.

وجاء العشاء، الذي أقيم مساء الأربعاء في نادي "Executive Branch" في جورج تاون، احتفالًا بتنصيب مستمر للأعضاء المقربين من الرئيس دونالد ترامب، وحفلة عيد ميلاد لمذيع البودكاست المؤيد لـ"MAGA" شاماث باليهابيتيا، وحضره عشرات المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزراء النقل، التجارة، الداخلية، الزراعة، ومديرة الاستخبارات الوطنية، بالإضافة إلى مستثمرين وشركاء بودكاست.

ووفقًا للمصادر، شن بيسنت هجومًا لفظيًا شديدًا على بولتي، متهماً إياه بالتحدث عنه أمام الرئيس، وهدد بيسنت قائلاً: "لماذا تتحدث عني مع الرئيس؟.. تبا لك.. سأضرب وجهك القبيح". تصاعدت التوترات بشكل كبير حتى تدخل أحد ممولي النادي لفصل الرجلين وتهدئة الموقف، ليتم وضعهما على طرفي الطاولة وانتهى العشاء دون حوادث أخرى.

ويُذكر أن هذه المواجهة تأتي في سياق صراع مستمر على النفوذ بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بخطط خصخصة الهيئتين الفيدراليتين لتمويل الإسكان "فاني ماي" و"فريدي ماك"، حيث قاد بولتي مؤخرًا مبادرة قد تطرح ما يصل إلى 15% من الأسهم في الأسواق العامة، ما أثار توترات مع بيسنت حول الصلاحيات والمسائل الاقتصادية الحساسة.

ويعد بيسنت، وفقًا لمصادر مقربة، شخصية مثيرة للجدل داخل إدارة ترامب، إذ سبق له مواجهة إيلون ماسك في أبريل بشأن تعيينات حكومية، مما يعكس نمطًا متكررًا من الصراعات المفتوحة مع مسؤولين آخرين على النفوذ والسلطة.