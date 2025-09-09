مصدر في حماس: نجاة الوفد القيادي للحركة في قطر من الاستهداف الاسرائيلي

أكد مصدر قيادي في حماس، نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ووفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استهداف القيادي في حركة حماس خالد منشعل في العاصمة القطرية الدوحة.

أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن "مسئول إسرائيلي" أن "الانفجارات في الدوحة كانت عملية اغتيال دقيقة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس".