السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

استنكرت السعودية، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وحذرت السعودية، من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على القانون الدولي.

وطالبت السعودية، المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.