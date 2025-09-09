قطر تعلن تعليق المفاوضات مع إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة

قالت القناة 13 العبرية، إن قطر قررت تعليق جميع المفاوضات بين إسرائيل حركة حماس، في خطوة تأتي بعد ساعات هجوم جوي استهدف قادة الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن الدوحة أبلغت الأطراف الوسيطة بتجميد المحادثات، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير يقوض دور الوساطة ويعرض أمن المنطقة للخطر.

وفي تطور متسارع، أفادت القناة 12 العبرية أن إسرائيل نفذت غارة جوية استهدفت أربعة مبانٍ سكنية في الدوحة.

وأكدت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" أن العملية نفذت بدقة عالية، بمشاركة نحو 15 طائرة مقاتلة أطلقت أكثر من 10 صواريخ، أصابت الهدف في توقيت متزامن، مشيرة إلى أن العملية شملت أيضا تزويدا بالوقود جوا.