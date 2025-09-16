عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن المفوض الأممي لحقوق الإنسان، قال إن إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين، ويجب منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان: “المجازر في غزة يجب أن تتوقف، وندين الهجوم الإسرائيلي على قطر وعلى كل الحكومات إدانته”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي البدء رسميا في المرحلة التالية ضمن عملية "مركبات جدعون" من خلال فرقتين بدأتا بالمناورة باتجاه قلب مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات له: “تعمل الآن الفرقتان 162 و98 في محيط مدينة غزة”.

وأضاف جيش الاحتلال: “وخلال الأيام القادمة سينضم تدريجيا اللواء 36 وسيطوقون المدينة من جميع جهاتها”.

وختم الجيش الإسرائيلي: “الدخول إلى مدينة غزة سيكون تدريجيا، والخطة مبنية على مراحل مختلفة مع إمكانية التوقّف حسب القرار السياسي”.