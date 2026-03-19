الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء المطر الوارد عن النبي.. اغتنمه وردد هذه الأدعية

دعاء المطر الوارد عن النبي
دعاء المطر الوارد عن النبي
شيماء جمال

دعاء المطر الوارد عن النبي .. تشهد محافظات مصر عدم استقرار فى حالة الطقس وتساقط الأمطار، لذلك يبحث كثير من الناس عن دعاء المطر الوارد عن النبي، ليغتمنوا فضله، لذلك سنذكر لكم فى السطور التالية دعاء المطر الوارد عن النبي.

دعاء المطر الوارد عن النبي

كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند نزول المطر "اللهم صيبا نافعا" أخرجه البخاري، أي: اللهم اجعله مطر خير وبركة ينتفع به الناس، لا مطر نقمة وعذاب.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند نزول المطر "مطرنا بفضل الله ورحمته" أخرجه البخاري.

كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند اشتداد المطر : "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر" أخرجه البخاري.

وتروي السيّدة عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أنَّ النّبيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وسَلَّمَ- كان إذا رأى ناشِئًا في أفُقِ السَّماءِ، تركَ العَملَ وإنْ كانَ في صَلاةٍ، ثمّ يقولُ: اللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن شَرِّها، فإنْ مُطِرَ قال: اللّهُمَّ صيِّبًا هَنيئًا".

دعاء المطر

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

(مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ)

(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ).

(اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ).

(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به).

عاء عند نزول المطر لقضاء الحوائج
 

يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».


إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.


عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفتٍ الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران) أخرجه الحاكم.

دعاء للميت في المطر
اللهم بلل عطش روحه من أنهار جنتگ.

اللهم اروي قبره وأجعل له في كل قطرة مطر راحه ومغفره يارب العالمين.

اللهم اسقي قبر أبي بالمطر.

اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .

الدعاء للميت أجمل وصية وأحنّ دعاء، اللهم ارحم من سبقونا إليك .

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

دعاء للميت في المطر دعاء المطر عاء عند نزول المطر لقضاء الحوائج دعاء المطر الوارد عن النبي اللهم حوالينا ولا علينا اللهم صيبا نافعا

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

