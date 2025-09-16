دبابات جيش الاحتلال تتقدم داخل مدينة غزة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن دبابات جيش الاحتلال

بدأت في التقدم داخل مدينة غزة.

ومنذ قليل ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء رسميا في المرحلة التالية ضمن عملية "مركبات جدعون" من خلال فرقتين بدأتا بالمناورة باتجاه قلب مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له : تعمل الآن الفرقتان 162 و 98 في محيط مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال : وخلال الأيام القادمة سينضم تدريجيا اللواء 36 وسيطوقون المدينة من جميع جهاتها.

وختم الجيش الإسرائيلي: الدخول إلى مدينة غزة سيكون تدريجيا والخطة مبنية على مراحل مختلفة مع إمكانية التوقّف حسب القرار السياسي.