ديني

الفائز يحصل على 100 ألف جنيه.. ننشر شروط مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي
مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي
شيماء جمال

في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والتميُّز الفكري لدى المعلمين؛ أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إطلاق مسابقة علمية كبرى تحت اسم «جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي»، والموجهة إلى معلمي ومعلمات الأزهر الشريف العاملين بالمعاهد الأزهرية، والإدارات التعليمية، والمناطق الأزهرية، والقطاعات الرئيسة بالأزهر. 

أهداف المسابقة

وتهدف المسابقة إلى إبراز الإنتاج البحثي للمعلمين، وتعزيز الاستفادة من هذه البحوث في تطوير العملية التعليمية، وخَلْق مناخ فكري وإبداعي يثري البيئة التعليمية، إلى جانب نشر روح المنافسة العلمية، وتعميم الاستفادة من الأبحاث المتميزة، مع إتاحة نشر الأبحاث الفائزة في المجلات والدوريات العلمية المعتمدة عالميًّا. وتتضمن الشروط العامة للبحوث: الالتزام بالأصالة والأمانة العلمية. 

توافر أسس الابتكار وإمكان التطبيق الميداني. أن يكون البحث حديثًا (لا يزيد عن خمس سنوات). 

معالجة قضية تعليمية أو تقديم تصور لتطوير أحد جوانب العملية التعليمية. الالتزام بضوابط النشر العلمي المتعارف عليها. كما يشترط أن يكون المتقدم من العاملين القائمين على رأس العمل بالأزهر الشريف، مع قصر التقدم على بحث واحد فقط. وتقتصر موضوعات البحوث على مجالات محددة، تشمل: تطوير وتقويم المناهج. طرق وإستراتيجيات التدريس الحديثة. القضايا المعاصرة. الذكاءات المتعددة. إدارة الأزمات. الواقع الافتراضي. الذكاء الاصطناعي. تطوير البيئة التعليمية. 

وعلى الراغبين في التقدم للمسابقة تعبئة نموذج الترشح المخصص، مع استيفاء الإقرار المرفق، وإرفاق السيرة الذاتية، على أن يشارك المتقدم ببحث واحد فقط، ويتم إرسال البحث بصيغة PDF على البريد الإلكتروني: 📧 [email protected] 

وذلك في الفترة من 15 فبراير إلى 15 أبريل 2026م. 

مع التأكد من استلام البحث من اللجنة المختصة، والالتزام بإجراء أي تعديلات تطلبها لجنة التحكيم حال ترشيح البحث للفوز. 

ويأتي إطلاق المسابقة تأكيدًا على دور الأزهر الشريف الرائد في دعم البحث العلمي، وتمكين المعلم الأزهري من الإسهام الفاعل في تطوير التعليم وبناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات العصر.

الأزهر البحث العلمي الإبداع قطاع المعاهد الأزهرية جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

