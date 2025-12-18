قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يترأس اجتماعًا لمتابعة منظومة تتبع السلع الأساسية وتعزيز التحول الرقمي بسلاسل الإمداد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد صبيح

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات منظومة تتبع السلع الأساسية Track & Trace، في إطار جهود الوزارة لتعزيز حوكمة تداول السلع الاستراتيجية، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة، ودعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بكفاءة وعدالة.

شارك في الاجتماع عدد من القيادات والخبراء المعنيين، من بينهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة قدرة إيتاك، واللواء أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والسيد أندريه كيرلوف العضو المنتدب لشركة X TRACE، والمهندس محمد سامح العضو المنتدب لشركة قدرة إيتاك، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

كما حضر من جانب وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ عادل الخطيب العضو المنتدب المتفرغ لشؤون المطاحن والمضارب والسلع.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة تتبع السلع الأساسية، وآليات التطبيق المقترحة لتتبع حركة السلع الاستراتيجية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد، مرورًا بعمليات التخزين والنقل، وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يسهم في الحد من الفاقد والهدر، وتعزيز كفاءة وعدالة توزيع السلع.

كما ناقش الحضور سبل التكامل بين الجهات المعنية، والدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة ونظم التكويد الذكي في دعم منظومة التتبع، إلى جانب استعراض التحديات الفنية والتنظيمية وسبل التعامل معها، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والانضباط داخل المنظومة التموينية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتطبيق نظم التتبع الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة السلع الاستراتيجية، موضحًا أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، ودعم استقرار منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعلي للمنظومة على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني والمتابعة الدورية لما يتم إنجازه، ووضع خطوات تنفيذية واضحة للمرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة تداول السلع وتحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة التجارة الداخلية.

التموين السلع الغذائية وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

ام كلثوم

إيناس سيد المكاوى ابنة شقيقة أم كلثوم تعبر عن حزنها من تقليد أحد المطربين لها

كايرو ستيبس

يومان لحفلات كايرو ستيبس على المسرح الكبير في دار الأوبرا

محيي إسماعيل

أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية لـ محيي إسماعيل

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد