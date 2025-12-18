قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، إن المشاركة في جولات الإعادة في الانتخابات عادةً ما تكون أقل نسبياً مقارنة بالجولات الأساسية، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين قد يسحبون أنفسهم خلال هذه المرحلة، بينما يشهد المشهد الانتخابي حضورًا أكبر للشباب في ظل وعيهم المتزايد بأهمية المشاركة السياسية.

المشاركة في جولات الإعادة وأسباب انخفاضها

أوضح عمران خلال صباح الخير يا مصر أن جولات الإعادة غالبًا ما تنتهي عند مرشحين بعدد محدد من الأصوات، مشيرًا إلى أن هذا يقلل من نسبة الإقبال مقارنة بالجولات الأساسية، حيث قد يشعر بعض الناخبين بأن خياراتهم محدودة أو أن النتائج محسومة مسبقًا.

سحب بعض المرشحين وتأثيره على المشاركة

لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن بعض المرشحين يقررون الانسحاب قبل جولات الإعادة، وهو ما يؤثر على نسبة المشاركة ويجعلها أقل، بينما في بعض الحالات قد يحدث ارتفاع طفيف في الإقبال إذا كان هناك منافسة شديدة بين مرشحين محددين.

وعي الشباب وحضورهم المكثف

أشار عمران إلى أن مشاركة الشباب كانت ملحوظة في الدورات السابقة، مؤكدًا أن وعي الشباب السياسي ازداد بشكل كبير مع مرور الوقت، خاصة مع مبادرات وصول الشباب للبرلمان والانخراط في الأحزاب السياسية.

وأضاف أن هذا الوعي شكل حافزًا قويًا للشباب للمشاركة، حيث أصبح لديهم إدراك أكبر بأهمية دورهم في عملية صنع القرار السياسي وتمكينهم داخل المؤسسات.

تمكين الشباب وأثره على العملية الانتخابية

أكد هيثم عمران أن تمكين الشباب والمشاركة الفعلية لهم في الانتخابات يسهم في تعزيز الحياة السياسية، ويخلق بيئة أكثر حيوية وتشجيعًا على مشاركة فئات عمرية أصغر في العملية الديمقراطية، مما يضمن تنوعًا أكبر في التمثيل وصقل القيادة المستقبلية.

أستاذ العلوم السياسية جولات الإعادة في الانتخابات انتخابات النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

المكتب التجاري المصري

المكتب التجاري ينظم لقاءات وزير العمل مع مؤسسات التوظيف والتدريب بإيطاليا

جانب من الاجتماع

وزير التموين يترأس اجتماعًا لمتابعة منظومة تتبع السلع الأساسية وتعزيز التحول الرقمي بسلاسل الإمداد

نائب وزير الإسكان

نائب وزير الإسكان يبحث مع شركة كورية تصنيع مكونات محطات تحلية المياه

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد