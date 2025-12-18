أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025

قال هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، إن المشاركة في جولات الإعادة في الانتخابات عادةً ما تكون أقل نسبياً مقارنة بالجولات الأساسية، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين قد يسحبون أنفسهم خلال هذه المرحلة، بينما يشهد المشهد الانتخابي حضورًا أكبر للشباب في ظل وعيهم المتزايد بأهمية المشاركة السياسية.

المشاركة في جولات الإعادة وأسباب انخفاضها

أوضح عمران خلال صباح الخير يا مصر أن جولات الإعادة غالبًا ما تنتهي عند مرشحين بعدد محدد من الأصوات، مشيرًا إلى أن هذا يقلل من نسبة الإقبال مقارنة بالجولات الأساسية، حيث قد يشعر بعض الناخبين بأن خياراتهم محدودة أو أن النتائج محسومة مسبقًا.

سحب بعض المرشحين وتأثيره على المشاركة

لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن بعض المرشحين يقررون الانسحاب قبل جولات الإعادة، وهو ما يؤثر على نسبة المشاركة ويجعلها أقل، بينما في بعض الحالات قد يحدث ارتفاع طفيف في الإقبال إذا كان هناك منافسة شديدة بين مرشحين محددين.

وعي الشباب وحضورهم المكثف

أشار عمران إلى أن مشاركة الشباب كانت ملحوظة في الدورات السابقة، مؤكدًا أن وعي الشباب السياسي ازداد بشكل كبير مع مرور الوقت، خاصة مع مبادرات وصول الشباب للبرلمان والانخراط في الأحزاب السياسية.

وأضاف أن هذا الوعي شكل حافزًا قويًا للشباب للمشاركة، حيث أصبح لديهم إدراك أكبر بأهمية دورهم في عملية صنع القرار السياسي وتمكينهم داخل المؤسسات.

تمكين الشباب وأثره على العملية الانتخابية

أكد هيثم عمران أن تمكين الشباب والمشاركة الفعلية لهم في الانتخابات يسهم في تعزيز الحياة السياسية، ويخلق بيئة أكثر حيوية وتشجيعًا على مشاركة فئات عمرية أصغر في العملية الديمقراطية، مما يضمن تنوعًا أكبر في التمثيل وصقل القيادة المستقبلية.