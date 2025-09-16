مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسؤول عسكري إسرائيلي، قال نتوقع وجود 3 آلاف عنصر من حماس في مدينة غزة، وأن القوات البرية تتحرك باتجاه وسط مدينة غزة.



وأضاف مسؤول عسكري إسرائيلي، أن 40% من سكان مدينة غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية، ونريد تنفيذ العملية البرية في غزة بأسرع ما يمكن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي البدء رسميا في المرحلة التالية ضمن عملية "مركبات جدعون" من خلال فرقتين بدأتا بالمناورة باتجاه قلب مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له : تعمل الآن الفرقتان 162 و 98 في محيط مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال : وخلال الأيام القادمة سينضم تدريجيا اللواء 36 وسيطوقون المدينة من جميع جهاتها.

وختم الجيش الإسرائيلي: الدخول إلى مدينة غزة سيكون تدريجيا والخطة مبنية على مراحل مختلفة مع إمكانية التوقّف حسب القرار السياسي.



