وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسؤول عسكري إسرائيلي، قال نتوقع وجود 3 آلاف عنصر من حماس في مدينة غزة، وأن القوات البرية تتحرك باتجاه وسط مدينة غزة.


وأضاف مسؤول عسكري إسرائيلي، أن 40% من سكان مدينة غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية، ونريد تنفيذ العملية البرية في غزة بأسرع ما يمكن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي البدء رسميا في المرحلة التالية ضمن عملية "مركبات جدعون" من خلال فرقتين بدأتا بالمناورة باتجاه قلب مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات له : تعمل الآن الفرقتان 162 و 98 في محيط مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال :  وخلال الأيام القادمة سينضم تدريجيا اللواء 36 وسيطوقون المدينة من جميع جهاتها.

وختم الجيش الإسرائيلي: الدخول إلى مدينة غزة سيكون تدريجيا والخطة مبنية على مراحل مختلفة مع إمكانية التوقّف حسب القرار السياسي.


 

