إيفلين متى : مصنع اللقاحات الجديد استثمار في صحة المصريين

قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن المصري، وخطوة متقدمة نحو امتلاك أدوات العلم والصناعة في واحد من أكثر القطاعات حساسية وأهمية.

وأكدت متي في تصريح خاص لـ صدى البلد أن تصميم المصنع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وسعيه للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، يعكس جدية الدولة في بناء صناعة دوائية تنافسية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانفتاح على التصدير للأسواق الإفريقية والإقليمية بثقة وكفاءة.

يرسخ لمنظومة متكاملة لنقل وتوطين التكنولوجيا الحيوية

وأوضحت أن المشروع، الذي أقيم باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار، لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يرسخ لمنظومة متكاملة لنقل وتوطين التكنولوجيا الحيوية، من خلال شراكات دولية تتيح إنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، بما يدعم البحث العلمي ويعزز قدرات الكوادر المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الطاقة الإنتاجية الضخمة للمصنع ستسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في فاتورة واردات اللقاحات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن التصنيع المحلي يمثل ضمانة حقيقية للأمن الصحي والاقتصادي في آن واحد.

واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن المصنع الجديد يضع مصر في موقع الريادة الإقليمية بصناعة اللقاحات، ويمثل رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على تحويل التحديات الصحية إلى فرص للتنمية والابتكار وخدمة الإنسان في مصر والمنطقة.