وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية

أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن برنامج بلاده النووي “سيكون متاحا” للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق اتفاق دفاعي أبرمته الدولتان قبل يومين.



جاء ذلك في مقابلة له مع قناة “جيو تي في” بينما كان يجيب على سؤال بشأن ما إذا كان “الردع الذي تحصل عليه باكستان من الأسلحة النووية” ستتم إتاحته للسعودية.

وأشار وزير الدفاع الباكستاني إن برنامج بلاده النووي “سيكون متاحا” للسعودية إذا ما استدعت الضرورة بموجب اتفاقية الدفاع بين البلدين

وقال آصف: “دعوني أوضح هذه النقطة عن القدرة النووية الباكستانية، لقد تم توطيد هذه القدرة منذ أمد طويل عندما أجرينا اختبارات. ومنذ ذلك الحين صار لدينا قوات مدربة في ميدان المعركة”.

وختم : “ستتم إتاحة ما لدينا والقدرات التي نملكها (للسعودية) وفقا للاتفاق”.