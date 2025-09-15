باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

أكد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، أن دولة قطر تعرضت لاستهداف إسرائيلي ينتهك كل القوانين الدولية وندين هذا الهجوم الاستفزازي.



وقال شهباز شريف في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" الهجوم الإسرائيلي على قطر يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط ".

وتابع شهباز شريف:" دور الوسطاء مقدس دائما لأنهم الأمل لإبقاء الحوار للنهوض بأفاق السلام والحفاظ على الوساطة أولوية".

وأكمل شهباز شريف:" قطر قامت بجهود دبلوماسية مضنية لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي ".

ولفت شهباز شريف:" يمكننا أن نسمع صوت طفل يمشي حافي الاقدام في غزة وتستهدفه البنادق الإسرائيلية.. وما تقوم به إسرائيل يدمر غزة والارواح البشرية في غزة تتعرض لمذبحة ".

وتابع شهباز شريف :" باكستان تؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد البشرية وإنشاء فريق عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة لإيقاف المخططات الإسرائيلية وندعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ".

