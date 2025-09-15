رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم

تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باللغة العربية في قمة القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وقال مسعود بزشكيان :" من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم".



وأكد رئيس إيران، مسعود بزشكيان، أن اعتداء اسرائيل ضد قطر سافر وينتهك القانون الدولي، مضيفا أن الهجوم ضد قطر سافر ويهدد ويجب وقف هذه الهجمات.

وأضاف الرئيس الإيراني، الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا، متابعا أن قطاع غزة يعيش تجويع وأزمة غير مسبوقة.

وتابع أن الشعب الفلسطيني يعيش ابادة جماعية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، لافتا إلى أن تنديد الدول الغربية لم ينمع شيء.