الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر إرهاب سافر

أكد رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكيان، أن اعتداء اسرائيل ضد قطر سافر وينتهك القانون الدولي، مضيفا أن الهجوم ضد قطر سافر ويهدد ويجب وقف هذه الهجمات.

وأضاف الرئيس الإيراني، الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا، متابعا أن قطاع غزة يعيش تجويع وأزمة غير مسبوقة.

وتابع أن الشعب الفلسطيني يعيش ابادة جماعية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، لافتا إلى أن تنديد الدول الغربية لم ينمع شيء.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر يهدف لتقويض جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأكمل الرئيس الإيراني، أن يجب أن نتخذ التدابير اللازمة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

