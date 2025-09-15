قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 مليون جنيه مصري.. تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح الفارهة

أحمد أيمن

يمتلك النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مجموعة مميزة من السيارات الفاخرة والرياضية، والتي تعكس حجم النجاح الذي حققه خلال مسيرته الكروية. 

تتميز اختيارات صلاح بالذوق الرفيع، حيث يمتلك سيارات من طرازات مشهورة مثل بنتلي ولامبورجيني ومرسيدس.

أغلى سيارات محمد صلاح 

تعد سيارة لامبورجيني أفينتادور الأغلى في أسطول سيارات محمد صلاح، حيث يبلغ سعرها 271 ألف جنيه إسترليني (حوالي 17,708,766 جنيه مصري)

كما تعد السيارة الإيطالية، الأسرع في أسطول صلاح، حيث تصل سرعتها إلى 218 ميل/ساعة وتتسارع من 0 إلى 60 ميل خلال 2.9 ثانية.

أرخص سيارات محمد صلاح 

تعد سيارة تويوتا كامري الأرخص في أسطول سيارات محمد صلاح، حيث يبلغ سعرها 29 ألف جنيه إسترليني (حوالي 1,895,034 جنيه مصري).

جدير بالذكر أن محمد صلاح اقتنى هذه السيارة خلال بدايته الاحترافية في الدوري الانجليزي، حيث اقتناها أثناء فترة احترافه في نادي تشيلسي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول ويشتري العديد من السيارات الفارهة.

سيارات محمد صلاح وأسعارها

وفقًا للتقارير الصحفية الإنجليزية، تتنوع سيارات محمد صلاح بين الموديلات الفاخرة والرياضية، وإليكم أبرزها مع أسعارها:

1. بنتلي كونتيننتال جي تي

السعر: 160 ألف جنيه إسترليني (حوالي 10,455,36 جنيه مصري)

المواصفات: سيارة فاخرة بريطانية مزودة بمحرك V12 مع سرعة قصوى تبلغ 210 ميل/ساعة. تُعتبر من أكثر السيارات شيوعًا بين لاعبي كرة القدم.

2. لامبورجيني أفينتادور

السعر: 271 ألف جنيه إسترليني (حوالي 17,708,766 جنيه مصري)

المواصفات: سيارة خارقة إيطالية، تُعتبر الأسرع في أسطول صلاح، حيث تصل سرعتها إلى 218 ميل/ساعة وتتسارع من 0 إلى 60 ميل خلال 2.9 ثانية.

3. مرسيدس AMG GLE Coupe

السعر: 65 ألف جنيه إسترليني (حوالي 4,247,49 جنيه مصري)

المواصفات: سيارة SUV رياضية تتميز بمحرك V6 مزدوج التيربو، تولد قوة 367 حصانًا.

4. مرسيدس-بنز SLS AMG Roadster

السعر: 176 ألف جنيه إسترليني (حوالي 11,500,896 جنيه مصري)

المواصفات: واحدة من أغلى السيارات التي طرحتها مرسيدس، بمحرك V8 سعة 6.3 لتر، تتسارع من 0 إلى 60 ميل خلال 3.8 ثانية.

5. أودي Q7

السعر: 54 ألف جنيه إسترليني (حوالي 3,528,648 جنيه مصري)

المواصفات: سيارة ألمانية معروفة بالاعتمادية والثبات، وقد استخدمها سابقًا نجوم نادي برشلونة.

6. تويوتا كامري

السعر: 29 ألف جنيه إسترليني (حوالي 1,895,034 جنيه مصري)

المواصفات: تعد هذه السيارة من أرخص سيارات صلاح وقد اقتناها أثناء فترة احترافه في تشيلسي.

أسعار سيارات محمد صلاح 

يُقدَّر إجمالي قيمة السيارات التي يمتلكها محمد صلاح بحوالي 755 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل تقريبًا 49,317,77 جنيه مصري. 

