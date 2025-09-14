مفيدة شيحة: لقاء محمد صلاح ومجدي يعقوب يدعو للفخر

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على صورة اللاعب الدولي محمد صلاح والسير مجدي يعقوب أمير القلوب وطبيب القلب العالمي، مشيرا إلى أن صورة محمد صلاح ومجدي يعقوب تدعوا للفخر.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أنه حينما يلتقى عظماء مصر في الخارج ستنال الصورة الكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وتابعت مفيدة شيحة: هناك حالة تداول واسع النطاق لهذه الصورة والتي فيها سفراء عظام لمصر في الخارج، مستدركة أن اللاعب الدولي محمد صلاح حقق لمصر الكثير في أرض الملعب

والسير مجدي يعقوب صاحب لقب أمير القلوب مصدر فخر حقيقي لكل مصر.

